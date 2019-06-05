Trafolar farkındalık oluşturuyor

Semih ŞAHİN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da elektrik dağıtım şirketinin yürüttüğü kadına şiddet, trafik güvenliği, orman yangınları, çocuk sağlığı, bilimsel değerler ve engelli bireyler gibi konularda trafolara mesajların grafiti sanatıyla işlendiği proje, yoğun ilgi gördü.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’nın elektrik dağıtım firması olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., yerleşim yerlerindeki betonarme yapısıyla göz zevkini bozan trafolar için ilginç bir çözüm geliştirdi. Firma, trafolara manzara gibi klasik boyamalar yapmak yerine 'trafolar konuşuyor' projesiyle toplumsal konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla sosyal mesajlar yerleştirdi. Kadına şiddet, trafik güvenliği, orman yangınları, çocuk sağlığı, bilimsel değerler ve engelli bireyler hakkında onlarca mesaj, grafiti sanatıyla trafolara işlendi. Vatandaşların da beğenisini toplayan proje hakkında bilgi veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, 2017 yılında projeye ilk adımı attıklarını belirterek, "Trafolar, elektrik sistem işletmesinde en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bunlar şehir içinde dışarıdan müdahalelerle kötü manzaralara sebep oluyor. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir proje üzerinde çalıştılar. İsmine de 'trafolar konuşuyor' dedik" şeklinde konuştu.

'OLUMLU TEPKİ GÖRDÜ'

Projede toplumun faydasını ön planda tuttuklarını belirten Gümüşlü, "Şehrin içinde kötü, soğuk izlenim veren binaları mesaj ortamına dönüştürüp, sosyal fayda sağlayabilir miyiz diye düşündük. Burada sağladığımız faydalardan bir kişinin canını kurtarsak, bir kişinin emniyet kemerini takmasını sağlasak, bir kişinin kadına şiddetten vazgeçmesini bile sağlasak bunu fayda olarak gördük. Gençlerin ilgisini çekmesi açısından grafiti sanatıyla yapmaya çalıştık. Bu olumlu tepki gördü. Kadına şiddetten, emniyet kemerini takmaktan, engellilerle alakalı farkındalık oluşturmaya kadar birçok kurumla da işbirliği yaparak sosyal mesajlar ulaştırmaya çalıştık. Bu olumlu bir tepki gördü" dedi.

Projenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından örnek proje olarak gösterildiğini belirten Gümüşlü, "Bunun yanı sıra projemiz belirli ödüller aldı. 2017 yılında başladığımız projede 4 ilde 42'ye yakın trafo binasını bu şekilde boyadık. Hep olumlu dönüşler aldık. 2019 yılında da yaklaşık 20 tane daha yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.