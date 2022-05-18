Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Trajik ölüm: Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

Trajik ölüm: Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

18.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yaşındaki Ian Spendlove, ABD, Utah'daki Coral Pink Sand Dunes Eyalet Parkı'nın kum tepelerinde tünel kazarken yerin altı metre altında sıkışıp kaldı. Kumun altında 23 dakika gömülü kalan genç adam hastaneye götürülmesine rağmen daha sonra öldüğü açıklandı.

Trajik ölüm: Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

14 Mayıs'ta Utah, Kanab'daki Coral Pink Sand Dunes Eyalet Parkı'nın hemen dışındaki bir oyun alanında tünel kazan 13 yaşındaki Ian Spendlove, yarım saate yakın bir süre kuma gömülü kaldı. Kaldırıldığı hastaneden tedaviye alınan genç, ne yazık ki trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ian'ın ebeveynlerinin, park korucularını ve yerel polisleri bilgilendirmesinin ardından çocuğu aramaya başlayan ekipler onu 23 dakika sonra baygın halde buldu ve hava ambulansıyla St. George Bölge Hastanesine götürmeden önce acilen kalp masajı yaptı. Ancak Salt Lake City'deki İlköğretim Çocuk Hastanesine nakledildikten sonra, Ian'ın herhangi bir beyin aktivitesi göstermemesi nedeniyle ne yazık ki öldüğü açıklandı.

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı beklediFeci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

''GÜVENLİK ÖNCELİK''

UTAH

Utah Eyalet Parkları yaptığı açıklamada üzüntüüsnü dile getirdi ve Ian'ın sevenlerine başsağlığı diledi. Güvenliğin en önemli öncelik olması gerektiğini hatırlatan park yetkilileri "Her zaman yanınızda bir arkadaşınız olsun. Can yeleklerinizi ve kasklarınızı giyin ve her zaman birisine nereye gittiğinizi ve ne zaman geri döneceğinizi bildirin." diye uyardı.

Balık tutmak isterken canından oldu! Talihsiz balıkçıya nehirden fırlayan timsah saldırdıBalık tutmak isterken canından oldu! Talihsiz balıkçıya nehirden fırlayan timsah saldırdı

SUÇLAMA YOK

İlçenin şerif ofisi veya eyalet parkı tarafından ebeveynlere karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia
Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”
“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

İlginizi Çekebilir

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Herkes biliyor kimse konuşmuyor: 40 yaş üzeri erkekler dikkat!

Herkes biliyor kimse konuşmuyor: 40 yaş üzeri erkekler dikkat!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.