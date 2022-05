Trajik ölüm: Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

14 Mayıs'ta Utah, Kanab'daki Coral Pink Sand Dunes Eyalet Parkı'nın hemen dışındaki bir oyun alanında tünel kazan 13 yaşındaki Ian Spendlove, yarım saate yakın bir süre kuma gömülü kaldı. Kaldırıldığı hastaneden tedaviye alınan genç, ne yazık ki trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ian'ın ebeveynlerinin, park korucularını ve yerel polisleri bilgilendirmesinin ardından çocuğu aramaya başlayan ekipler onu 23 dakika sonra baygın halde buldu ve hava ambulansıyla St. George Bölge Hastanesine götürmeden önce acilen kalp masajı yaptı. Ancak Salt Lake City'deki İlköğretim Çocuk Hastanesine nakledildikten sonra, Ian'ın herhangi bir beyin aktivitesi göstermemesi nedeniyle ne yazık ki öldüğü açıklandı.

''GÜVENLİK ÖNCELİK''

Utah Eyalet Parkları yaptığı açıklamada üzüntüüsnü dile getirdi ve Ian'ın sevenlerine başsağlığı diledi. Güvenliğin en önemli öncelik olması gerektiğini hatırlatan park yetkilileri "Her zaman yanınızda bir arkadaşınız olsun. Can yeleklerinizi ve kasklarınızı giyin ve her zaman birisine nereye gittiğinizi ve ne zaman geri döneceğinizi bildirin." diye uyardı.

SUÇLAMA YOK

İlçenin şerif ofisi veya eyalet parkı tarafından ebeveynlere karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadı.