Trak medeniyeti gün yüzüne çıkarılıyor

Tekirdağ'da devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkanların, Trakların tıp yöntemleri ve dini inanışları hakkında bilgi verdiğini belirten Atik, şöyle devam etti:

Türkiye'nin medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu anlatan Atik, her kazı çalışması sonucunda bu durumun daha belirginlik kazandığını ifade etti.

Prof. Dr. Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın çok farklı medeniyetleri bünyesinde yaşattığını ancak Trak medeniyetinin izlerini daha fazla taşıdığını söyledi.

"2000 yılında ilk kazıları başlattık. İlk kazılar bile bize buranın çok ilginç bir antik kent olduğunu gösterdi. Burası Trak medeniyetine ait bir yerleşim. Türkiye'de halihazırdaki tek Trak şehir kazısı olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız kazılar bize burada çok önemli kült merkezi olduğunu gösterdi. Bunlardan birincisi şehre ismini veren 'Hera-Kybele Kült Alanı' ikincisi de sağlıkla ilgili 'Sağlık Tanrısı Asklepios'un kutsandığı bir alan."

- "Bunun bir tapınak olması mümkün"

Antik kentte devam çalışmalarda Trak dönemine ait tıp aletleri bulduklarını vurgulayan Atik, "Bu alanda ilaç yapımına ilişkin çok ilginç bulgularla karşılaştık. İlaç bulduk. Tıp aletleri (kanca, spatula, iğne, cımbız, kulak kaşığı, çift çatal) bulduk. Hasta organların sağlık tanrısına ithaf edildiğini, pişmiş topraktaki ürünlerden anladık. Son iki yılda çok büyük bir yapının izlerini gördük. Bunun belki bir tapınak olması mümkün. Belki de bu, tapınak alanına ait bir yapıdır. Bu sene kült ve sağlık merkezini aydınlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.