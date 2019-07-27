HABER

Traktör sürücüsü kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesi Ayvatlı köyünde Nizamettin Gürler, (55) yönetimindeki traktör ile seyir halindeyken kalp krizi geçirerek öldü.

Traktör sürücüsü kalp krizinden öldü

Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesi Ayvatlı köyünde Nizamettin Gürler, (55) yönetimindeki traktör ile seyir halindeyken kalp krizi geçirerek öldü.
Köyde oturan Nizamettin Gürler, öğle saatlerinde traktörü ile tarladan evine dönerken direksiyon başında rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Gürler, traktörden düştü. Bu sırada traktör de kontrolden çıkarken, arkadaki römork tarlaya devrildi. Gürler, römorkun altında kaldı. Çevredeki köylüler, Gürler'i römorkun altından çıkardı. Gürler, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu da yaralanan Gürler, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Traktör sürücüsü kalp krizinden öldüTraktör sürücüsü kalp krizinden öldü

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Heyelan, mağarayı ortaya çıkardıHeyelan, mağarayı ortaya çıkardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon’da nikâh şahitliği yaptıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon’da nikâh şahitliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Emirhan'ın feci ölümü

Emirhan'ın feci ölümü

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

İstanbul'daki hırsızın kamera görüntüleri şoke etti

Gören inanamadı! Örümcek adam gibi

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.