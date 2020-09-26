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Traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde traktördeki tüfeğin ateş alması sonucu, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sürücü hayatını kaybetti.Olay, Mersinli Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde traktördeki tüfeğin ateş alması sonucu, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Mersinli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Mersinli Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Yakup Kaya (42), kendisine ait 45 SB 2544 plakalı traktörü ile zeytin bahçesine gitti. Kendisinden haber alamayan yakınları, Kaya’yı aramaya gittiklerinde traktörün yanında yatar vaziyette yaralı halde bulunca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ilk tedavisinin ardından Manisa şehir Hastanesine sevk edilen Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yapılan inceleme Yakup Kaya’nın traktörün ayak basamağında bulunan tüfeğin düşmesini engellemek için eğildiği esnada, tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlatılırken, 3 çocuk babası Kaya’nın Mersinli Mahalle Mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

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