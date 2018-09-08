Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın, kadın turistlerin kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada meydana geldiği ifade edilirken, Yoko Takahashi’nin (58) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir süre aksadı.
AA
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