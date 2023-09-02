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  4. Transparan giyen Özge Özacar festivale damga vurdu! Pozlarına beğeni yağdı

Transparan giyen Özge Özacar festivale damga vurdu! Pozlarına beğeni yağdı

02.09.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Kısmet dizisinde Melike karakterine hayat veren Özge Özacar Venedik Film Festivali’ne katıldı. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Özacar transparan elbisesiyle verdiği pozlarla büyüledi.

Güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Özge Özacar iddialı tarzıyla yine gündemde. Venedik Film Festivali'ne katılan Özacar transparan elbisesiyle dikkat çekti.

özge özacar transparan poz

En son oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur gibi isimlerin yer aldığı Kısmet dizisinde Melike karakterine hayat veren Özge Özacar Venedik Film Festivali'nde kırmızı bir elbise tercih etti.

transparan giyen özge özacar pozlarıyla büyüledi

Ünlü isim cesur tarzını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Özge Özacar'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Yüsra Geyik ve Aslıhan Malbora da yer aldı.

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Oyunculuk yaşamına Tatlı Küçük Yalancılar ile başlayan Özacar'ın rol aldığı yapımlar arasında Lise Devriyesi, Sevgili Geçmiş ve Kefaret'te bulunuyor.

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Ünlü isim Baba dizisinde Cansu karakterini canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştı.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

özge özacar pozlarıyla nefes kesti

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