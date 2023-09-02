Transparan giyen Özge Özacar festivale damga vurdu! Pozlarına beğeni yağdı

Güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Özge Özacar iddialı tarzıyla yine gündemde. Venedik Film Festivali'ne katılan Özacar transparan elbisesiyle dikkat çekti.

En son oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur gibi isimlerin yer aldığı Kısmet dizisinde Melike karakterine hayat veren Özge Özacar Venedik Film Festivali'nde kırmızı bir elbise tercih etti.

Ünlü isim cesur tarzını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Özge Özacar'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Yüsra Geyik ve Aslıhan Malbora da yer aldı.

Oyunculuk yaşamına Tatlı Küçük Yalancılar ile başlayan Özacar'ın rol aldığı yapımlar arasında Lise Devriyesi, Sevgili Geçmiş ve Kefaret'te bulunuyor.

Ünlü isim Baba dizisinde Cansu karakterini canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.



