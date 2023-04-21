Transparan tulum giyen Lourdes Leon sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Madonna'nın kızı Lourdes Leon iddialı ve cesur tarzı ile dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa sütyensiz giydiği transparan tulumuyla gündem oldu. Bir markanın gecesine katılan Lourdes Leon göğüs dekolteli pozlarıyla adeta nefesleri kesti.

Siyah tamamen transparan bir tulum giyen Lourdes Leon içine sütyen giymeyi tercih etmedi. Ünlü isim geceye hazırlık aşamasını da bir video ile paylaştı.

Lourdes Leon cesur tarzı ile sosyal medyada beğeni topladı ve geceye damga vurdu.

Leon, Madonna'nın eski sevgilisi Carlos Leon'dan tek çocuğu.

Madonna'nın ayrıca eski eşi yönetmen Guy Ritchie'den 22 yaşındaki Rocco Ritchie ve 16 yaşındaki David Banda adında iki oğlu; 16 yaşındaki Mercy ve 10 yaşındaki Estere ve Stella adında ikiz kızları var.

Lock&Key, Leon'un ilk solo çalışması. Leon daha önce 2012 tarihli parçası Superstar'da annesiyle birlikte çalışmıştı.





