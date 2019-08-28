Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü cep telefonunu çaldığını sandığı için bıçaklamış

Bursa’da, telefonunu çaldığını zannettiği travestiyi bıçaklayan yaşlı adam serbest bırakıldı.

Olay, Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki R.Ö, ilişkiye girmek için Sima Ç. ile anlaştı. Evlerinde sohbet ettikleri sırada R.Ö. cep telefonunu koltuğun arasına düşürdü. Telefonunu Sima Ç.’nin aldığını sanması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. R.Ö, travestiyi belinden ve elinden bıçakladı. Sima Ç. de sopayla R.Ö.’yü yaraladı. Bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sokak üzerinde duran R.Ö.’yü ve binanın içine saklanan yaralı Simay Ç.’yi çıkararak ifadelerine başvurdu.

Telefonu çaldığını sanmış

Tedavilerinin ardından emniyete götürülen R.Ö. ve Sima Ç.’nin ifadelerinin alınmasının ardından olayın aslı öğrenildi. Yaşlı adamın, cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı Sima Ç’yi, telefonunu çaldığını sanması üzerine bıçakladığı bildirildi. R.Ö.’nün kaybettiğini sandığı telefonun daha sonra oturduğu koltuğun altından çıktığı öğrenildi. Sima Ç. ve R.Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



