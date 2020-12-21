Travma ne demek? Travma sonrası stres bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Önceden fiziksel yaralanmalar için kullanılan travma sözcüğü günümüzde genelde ruhsal yaralanmalar için kullanılır. İnsan ruhu için sıkıntı içeren olaylardan biri olarak bilinen travma önem verilmesi gereken bir hastalıktır. Travmanın nedenleri ve travma sonrası stres bozukluğu gibi merak edilen konuları sizler için derledik.

Travma Nedir?

Kişi, başından geçen kötü bir olay karşısında yetersiz durumda kalıp olayın ağırlığı altında kalırsa beden ve ruh bakımından ciddi bir yaralanma geçirebilir. Deprem, sel, çığ gibi doğal afetler; savaşlar, çocuklukta veya yetişkinlikte yaşanan cinsel taciz ve istismarlar, iş kazası, trafik kazası gibi büyük kazalar, hayati tehlikesi olan hastalıklar ve saldırı altında kalma, şahit olmak istenmeyen tehlikeli bir olaya şahitlik etme gibi korkutucu ve kötü olaylar insanı çaresizliğe düşürebilir. İnsanı büyük bir sıkıntı içerisine sokan bu olaylar ruhsal yaralanma yani travma olarak adlandırılır.

Travma Sırasında Gösterilen Tepkiler Nelerdir?

Kişi travma sırasında aşırı korku ve çaresizlik hisseder. Travma geçiren bir kişinin dehşete kapıldığı ve hareketlerinin aşırıya kaçtığı gözlenir. Bazen bu kötü olaylar kişinin şok geçirmesine sebep olarak kişiyi hareketsiz ve tepkisiz bırakabilir. Kişinin tepkisiz kalması onun bir travma geçirmediği anlamına gelmez. Her insanın olaylara verdiği tepki farklıdır.