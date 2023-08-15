Tren raylarına oturup fotoğraf çektirmek istediler! Elektrik akımına kapıldılar... Saniye saniye kameralara yansıdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinin Oak Park bölgesindeki Ridgeland Green Line durağında üç kişilik bir arkadaş grubu müzik festivaline gitmek için yola çıktı. İstasyonda bekledikleri sırada sıkılan üçlü raylara inerek fotoğraf çekilmek istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde raylarda oturan üçlünün elektrik akımına kapıldıkları anlar yer aldı.

BİRBİRLERİNE TUTUNDULAR

Görüntülerde raylarda oturan iki erkek ve bir kadın yer aldı. Erkeklerden biri arkaya doğru yaslanarak fotoğraf çektirmek istediği sırada raya dokundu ve aniden şiddetli bir şekilde sarsılarak kaskatı kesildi. Yandakilerin yardım etmek için dokunmasıyla birlikte onlar da elektrik akımına kapıldı.

Oak Park İtfaiyesi, elektrik akımına ilk maruz kalan erkeğin durumunun kritik olduğunu söyleyerek kalp kirizi geçirdiğini dile getirdi. Acil müdahale ekipleri geldiğinde kadın ve diğer erkeğin bilincinin açık olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsimleri, yaşları ve yaralarının boyutu bilinmiyor.