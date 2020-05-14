Trikini trendi! Koronavirüs bikini modasını da değiştirdi

Gündelik yaşamı değiştiren koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da bulunan Elexa Beachware adındaki bikini markası koronavirüs gölgesinde bu senenin bikini trendini duyurdu. İtalyan tasarımcı Tiziana Scaramuzzo, artık bikinileri maske ile kombinlediklerini söyleyerek 'bu senenin bikini modası bu şekilde' dedi.

“Trikini” olarak adlandırılan set sosyal medyada da hızla yayıldı. Firma sahibi Tiziana, 'bu kadar yoğun talep beklemiyorduk. İnsanlar normal hayatlarına önlem alarak dönmek istiyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz' diye konuşuyor.

