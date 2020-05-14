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Trikini trendi! Koronavirüs bikini modasını da değiştirdi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hayatımızı koronavirüs öncesi ve sonrası diye ayırsak kuşkusuz abartmış olmayız. Bundan sonra görünüşe göre koronavirüs şartları altında hayat devam edecek. Bunun farkında olan bir bikini firması da bu senenin bikini trendini yüz maskesi ekleyerek duyurdu.

Gündelik yaşamı değiştiren koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da bulunan Elexa Beachware adındaki bikini markası koronavirüs gölgesinde bu senenin bikini trendini duyurdu. İtalyan tasarımcı Tiziana Scaramuzzo, artık bikinileri maske ile kombinlediklerini söyleyerek 'bu senenin bikini modası bu şekilde' dedi.

“Trikini” olarak adlandırılan set sosyal medyada da hızla yayıldı. Firma sahibi Tiziana, 'bu kadar yoğun talep beklemiyorduk. İnsanlar normal hayatlarına önlem alarak dönmek istiyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz' diye konuşuyor.

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