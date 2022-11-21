TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? 2022 Dünya Kupası yayıncısı TRT 1 güncel frekans bilgileri nedir?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber maçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. TRT 1'de yayınlanacak olan maçları seyretmek isteyen kişiler kanalın güncel frekans ayarlarını yapıyorlar. TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır, nasıl ayarlanır? İşte detaylar...

FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

Uydu için frekans ayarlama işlemleri için aşağıda yer alan adımları takip etmelisiniz.

Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz. Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız

"Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.

"Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.

Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

TRT 1 DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı.

Yapılan duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.



