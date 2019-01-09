TRT Belgesel'in yeni yayın dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Yayın hayatına 2009'da başlayan TRT Belgesel, çekimleri 38 ülkede gerçekleştirilen 400 bölümlük insan hikayesini yeni yayın döneminde belgesel sevenlerle buluşturacak. Aralarında "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları", "Su Savaşları", "İçimizden Üçümüz", "Bir Dünya Yaşam", "Savunma Sanatları", Bakalım İşe Yarayacak mı?", "Afgan Kömürü", "Ailenin Yeni Üyesi", "Sen de Tanık Ol" ve "Çırak" gibi yapımların da yer aldığı belgeseller yeni dönemde TRT Belgesel ekranlarında olacak. TRT Belgesel'in "İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır" sloganıyla girilen yeni dönemi, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıtıldı. TRT Belgesel Koordinatörü Süleyman Tezgel'in yanı sıra birçok sanatçı, yönetmen, yapımcı ve davetlinin katıldığı gecede, TRT Belgesel'in yeni içeriklerinden örnekler sunuldu. Etkinlikte, tarih, yaşam, bilim-teknoloji, kültür ve macera gibi birçok türde belgeselin yer aldığı kanalın yeni logosu da ilk defa gösterildi. - "Hayatın dile gelmesinin ekrandaki adı olacağız"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, burada yaptığı konuşmada, "Günümüzün hikayelerini sonraki nesillere aktarma heyecanı çıkardı bizi bu yolculuğa ve bu gece, hikayeyi yeniden anlatma heyecanını sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü biz, başkasının tuttuğu aynadan kendimize bakmayı reddediyoruz. Çünkü biz, suskun bir simanın ardındaki hüznü anlarız. Çünkü biz, onların sesiyiz." dedi. Konuşmasında Sezai Karakoç'un "Ne zaman birbirimizi anlayacak, Birbirimize yaklaşacak ve aynı ilhamın, Bahar sıcaklığındaki doyurucu soluğunu omzumuzda duyacağız?" sözlerine yer veren Eren, "Biz artık pek çok farklı coğrafyada sessizlerin sesi, yaşananların tanığı, acının, hüznün, umudun kısaca hayatın dile gelmesinin ekrandaki adı olacağız. Gözümüz kara, maceradan da korkmayız. 38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikayesi biriktirdik sizler için." diye konuştu. - "Gönülleri bir eylemek için çıktık bu yola" İbrahim Eren, uzun ince bir yolda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: