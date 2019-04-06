TRT'den YSK'ya sayımı devam eden sandıklar için canlı yayın başvurusu

31 Mart seçimleri sonrası bazı il ve ilçelerde itirazlar sonucu oylar yeniden sayılıyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Yüksek Seçim Kurulu'na oy sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için başvuru yaptı.

TRT'nin açıklaması şu şekilde: "Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak; kamuoyunun doğru bilgi ihtiyacını karşılamak için YSK’a oy sayımının devam ettiği sandıklardan canlı yayın yapmak istediğimizi bildirdik. Başvurumuza dair karar değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YSK CANLI YAYINI REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İstanbul ve Ankara'da sayımı devam eden sandıklardan 'canlı yayın' yapmak için yaptığı başvuruyu reddederek, sayım noktalarında görüntü almaya izin verdi.

(DHA)