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TRT'nin Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin kadrosuna Çukur'dan flaş transfer

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

TRT'nin Mehmet Bozdağ imzalı "Mehmetçik Kûtulamâre" dizisi, sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

TRT'nin Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin kadrosuna Çukur'dan flaş transfer

Kamil Aydın'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi, geçen haziran ayında 19. bölümünde sezon finali yapmıştı. Perşembe akşamları seyirciyle buluşan dizinin kadrosuna yeni sezonda yeni oyuncular da katılıyor. "Çukur" dizisinin avukat Nazım'ı Tansu Taşanlar TRT'nin dev bütçeli dönem dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Riva'da kurulan görkemli platoda çekilen dizinin kadrosuna ayrıca Berk Erçer, Dilşat Çelebi ile Cansu Fırıncı da sürpriz karakterlerle katıldı. Okuma provaları süren dizinin hafta sonu sete çıkması planlanıyor. Mehmet Bozdağ'ın bu yıl 5. sezonuna girecek olan fenomen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un çekimlerinin ise eylül ortasında başlanacağı konuşuluyor. 10 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizide Ertuğrul'un oğlu Osman ve diğer önemli roller için geniş bir cast çalışması yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Mehmetçik Kûtulamâre Çukur

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