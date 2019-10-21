TRT World Forum 2019

İSTANBUL (AA) - Eski ABD Büyükelçisi ve Atlantic Council Kıdemli Araştırmacısı Matthew Bryza, "ABD'deki politika yapıcılarının neden (YPG-Kürt) bu ayrımı detaylı ve dikkatli bir şekilde yapmadıklarını anlamak çok zor. Aslında ABD’nin stratejik hedefleri için de bu önemli. Suriye ile ilgili sıkıntıları çözmek, YPG'nin geri itilmesi gibi şeyler ABD'nin stratejik hedeflerine de uygun." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden TRT World Forum'da düzenlenen programın 3. oturumunda "Siyasi ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye-ABD İlişkilerinin Geleceği" başlıklı konu ele alındı.

Panelde konuşan Bryza, Türkiye ile Amerikan ilişkilerini iyileştirmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Bryza, "Türkiye bu noktada bir güvenli bölge üzerine çalışma gerçekleştiriyor ve 30 kilometre olarak düşünüyor. Birkaç yıldır bununla ilgili tartışma devam ediyor. Cuma günü de bir anlaşma olmuştu ve telefonda detaylı bir konuşma olmuştu." ifadelerini kullandı.

Kendisine Amerikalı bir gazetecinin Türkiye'nin neden Suriye'nin kuzeyinde operasyon yaptığını sorduğunu söyleyen Bryza, "Ben burada bilgi eksikliği olduğunu, yanlışlık olduğunu, cehalet olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan bir Amerikalı iseniz durumun gerçekliğini zaten bileceksiniz, her şey açık bir şekilde ortada." diye konuştu.