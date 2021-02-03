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TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

03.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

TRT Yetenek geçtiğimiz yıl başlattığı genç mezunlara istihtam çalışmalarına tüm hızıyla bu yıl da devam ediyor. 29 Ocak tarihinde başlayan TRT Yetenek başvuruları 12 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Binlerce aday, TRT Yetenek'in seçeceği 200 kişi arasına girmek için başvuru yapmaya başladı. TRT Yetenek' hangi bölüm mezunları başvuru yapabilir araştıran adaylar, TRT Yetenek girişi ve başvuru yapma şartlarını sorguluyor.

Geçtiğimiz yıl başlayan TRT Yetenek istihdam alımları bu senede başladı. 2021 yılında TRT bünyesinde çalıştırılmak üzere 200 yeni mezun genç TRT Yetenek istihdam programı ile iş sahibi edilecek. TRT Yetenek 2021 başvuru tarihleri ise 29 Ocak itibari ile başladı. Şimdiden binlerce adayın başvuru yapmaya çalıştığı 2021 TRT Yetenek başvuru tarihi 12 Mart 2021'de sona erecek. Peki TRT Yetenek hangi bölüm mezunlarını alıyor? "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla başlayan TRT Yetenek giriş bilgileri ve detayları haberimizde.

TRT YETENEK KAYIT BAŞVURU LİNKİ

TRT YETENEK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TRT'nin kadrosunda yer almak için başvuru yapmak isteyen adayların merak ettiği TRT Yetenek başvuru formuna "https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/basvur/" adresi üzerinden ulaşılacak. T.C. kimlik numarası, kişisel yeteneği, eğitim durumu, çalışmak istediği şehir ve birçok soruyu cevaplayarak kayıt işlemi gerçekleştirilecek.
https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/basvur/ linkinden online yapılacak başvurularda bir sorun olduğunda, başvuruyu güncellemek için https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/giris/ linki kullanılacak. Peki TRT Yetenek başvuru şartları nedir?

TRT YETENEK GİRİŞ LİNKİ

TRT YETENEK BAŞVURU ŞARTLARI

TRT Yetenek programı başvuru şartlarında yer alan bilgiye göre, üniversitelerin lisans bölümlerine ait mezuniyet belgelerini 2021 yılında teslim edebilecek öğrencileri yarışmaya dahil edecek. Buna ek olarak, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla lisans mezuniyetini alan ve yayıncılık sektöründe kariyer yapmayı düşünen yeni mezun, genç yetenekleri alabileceğini açıkladı.

TRT YETENEK AÇIK KADRO BİLGİLERİ NEDİR?

TRT Yetenek alımları 7 farklı kadro için yapılacak. TRT Yetenek açık kadro bilgileri yapılan açıklamada aşağıdaki bölümler olmak üzere TRT'nin 7 farklı alanında istihdam edilecek.

TV ve radyo içerik,

TV ve radyo teknik fonksiyonlar,

Bilgi teknolojileri,

Pazarlama stratejisi,

Dijital strateji,

Kurumsal fonksiyonlar,

Dijital içerik.

TRT YETENEK HANGİ BÖLÜM MEZUNLARINDAN ALIM YAPACAK?

TRT Yetenek başvuru bilgileri arasında belirlenen net bir mezun olunan bölüm bulunmamakta. Açık kadrolarda alım yapılan personellerin bilgileri kontrol edildiğinde başvuru için birçok üniversitenin bölümleri geçerli olacağı tahmin ediliyor.

TRT YETENEK BAŞVURUSUNDA HANGİ BİLGİLER TALEP EDİLİYOR?

TRT Yetenek başvuru formunda talep edilen bilgiler şunlar;

Kişisel Bilgiler,
Adres,
Eğitim Durumu,
Çalışmak İstediğin Şehir,
Hesap Bilgileri,
Fotoğraf,
Önyazı,
İş Deneyimi,
Yetenekler,
Yabancı Dil

TRT YETNEK ALIMLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Değerlendirme süreci; genel yetenek ve yabancı dil sınavı, video proje sınavı, grup vaka sınavı, kişilik envanteri, insan kaynakları mülakatı ve birim mülakatından oluşacak. Değerlendirme sürecinde grup vaka çalışması aşamasına kadarki tüm adımlar online olarak gerçekleştirilecek. Böylelikle tüm adaylar, koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde TRT Yetenek programına katılabilecek.

TRT YETENEK 2020 YILINDA KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

İlk kez 2020'de hayata geçirilen programa 44 bin 185 aday başvurmuş, 7 aşamalı zorlu değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 266 genç yetenek TRT ailesine katılmıştı.

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