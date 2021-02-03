TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

Geçtiğimiz yıl başlayan TRT Yetenek istihdam alımları bu senede başladı. 2021 yılında TRT bünyesinde çalıştırılmak üzere 200 yeni mezun genç TRT Yetenek istihdam programı ile iş sahibi edilecek. TRT Yetenek 2021 başvuru tarihleri ise 29 Ocak itibari ile başladı. Şimdiden binlerce adayın başvuru yapmaya çalıştığı 2021 TRT Yetenek başvuru tarihi 12 Mart 2021'de sona erecek. Peki TRT Yetenek hangi bölüm mezunlarını alıyor? "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla başlayan TRT Yetenek giriş bilgileri ve detayları haberimizde.

TRT YETENEK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TRT'nin kadrosunda yer almak için başvuru yapmak isteyen adayların merak ettiği TRT Yetenek başvuru formuna "https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/basvur/" adresi üzerinden ulaşılacak. T.C. kimlik numarası, kişisel yeteneği, eğitim durumu, çalışmak istediği şehir ve birçok soruyu cevaplayarak kayıt işlemi gerçekleştirilecek.

https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/basvur/ linkinden online yapılacak başvurularda bir sorun olduğunda, başvuruyu güncellemek için https://kariyer.trt.net.tr/yetenek/giris/ linki kullanılacak. Peki TRT Yetenek başvuru şartları nedir?