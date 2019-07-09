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Trump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve hakkında ‘beceriksiz’ ithamında bulunan İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Darroch’u ‘aptal bir adam’ olarak tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere’nin ABD’yi hedef alan Büyükelçisi çok aptal bir adam ve bizim hayranlık duyduğumuz birisi değil. Theresa May ile birlikte kendi başarısız Brexit müzakerelerini konuşmalılar ve benim eleştirilerimden rahatsız olmamalılar. Theresa May’e bu anlaşmayı nasıl yapacağını söyledim ama o kendi ‘aptal’ yoluna gitti. Bu bir felaket! Büyükelçiyi de tanımıyorum ama bana onun ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi. Ona ABD’nin dünyanın en iyi askeri güce ve ekonomiye sahip olduğunu ve bunların sürekli büyüdüğünü, iyileştiğini ve güçlendiğini söyleyin.”

NE OLMUŞTU?

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch, ülkesine gönderdiği notlarda, ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘beceriksiz’ bulduğunu ve kariyerinin bir ‘rezaletle’ sonuçlanabileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine gazeteciler tarafından ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a, büyükelçinin bu sözlerine tepkisinin ne olduğu sorulduğunda Trump, “Zaten bu adamın hayranı değiliz, diyebileceğim kadarıyla elçi İngiltere’ye iyi hizmet etmedi. Ben de onun hakkında konuşabilirim ama zahmet etmeyeceğim” demişti. Sonrasında ise, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’un Trump yönetimini hedef alan sözlerinin ‘elçinin kendi kişisel görüşü’ olduğunu açıklamıştı.

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(DHA)

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ABD Donald Trump Theresa May ingiltere Sir Kim Darroch

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