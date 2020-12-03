Trump: Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma

ABD Başkanı Trump, seçimlerde hile yapıldığı iddialarının detaylarını içeren bir konuşmasının videosunu, Twitter ve Facebook hesaplarından paylaştı.

Yaklaşık 42 dakika uzunluğundaki konuşmasına, "Belki bu, bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma" diyerek başlayan Trump, 3 Kasım seçimlerinde Demokratlar tarafından organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Trump, konuşmasında, "ABD Anayasası'nı ve kanunlarını korumaktan daha önemli bir görevim yok, bu yüzden şu anda koordineli bir saldırı ve kuşatma altındaki seçim sistemimizi korumaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

"OY PUSULALARINDA DEMOKRATLAR HİLE YAPTI"

Seçimlerden birkaç gün sonra Demokrat rakibi Biden'ın kazandığının ilan edildiğini, ancak bu esnada henüz kritik birçok eyalette oy sayımının devam ettiğini belirten Trump, "Anayasal süreç işlemeli ve her yasal oy sayılmalı, her yasal olmayan oy da sayılmamalı." dedi.

Trump, birçok kritik eyalette Demokratların önceden hazırlık yaparak çok sayıda oy pusulası basıp bunları belirsiz kişilere gönderip sonra da Biden lehine kullanılmış gibi kayda geçirdiklerini savundu.