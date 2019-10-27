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Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(DEAŞ elebaşı) Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak" - "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı” - Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye, Rusya, Irak ve Suriye ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Trump ayrıca, "Suriyeli Kürtler" olarak tanımladığı YPG/PKK'nın da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Donald Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı.” değerlendirmesini yaptı.

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Bağdadi Trump

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