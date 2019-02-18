"Trump DEAŞ'lı teröristleri Avrupa'ya karşı koz olarak kullanıyor"

Trump'ın çağrıda bulunduğu, "YPG/PKK'nın elindeki DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine geri dönmesi" teklifine Avrupa ülkelerinin karşı olduğunu vurgulayan Orhan, "YPG/PKK'nın elindeki DEAŞ'lılar ülkelerine geri döndüğünde, normal adli süreçlerden geçerek kısa bir süre sonra serbest bırakılma riskini taşıyor. Avrupalılar, DEAŞ'lıların kendileri için büyük güvenlik riski oluşturacağını düşünerek, onların Suriye’de kalmasını istiyor." diye konuştu.

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Ortadoğu Stratejik Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Araştırmaları Koordinatörü Oytun Orhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, DEAŞ'lı teröristleri Avrupa'ya karşı bir koz olarak kullandığını, bu yolla Suriye'de kurulacak güvenli bölge için Avrupa'dan asker talep ettiğini söyledi.

- "ABD'nin DEAŞ'lıları serbest bırakacağına inanmıyorum"

Orhan, "Trump, DEAŞ'lı teröristleri Avrupa'ya karşı bir koz olarak kullanıyor. Trump bu konuyu gündeme getirerek Suriye'de kurulacak güvenli bölge için Avrupa'dan asker talep ediyor. Trump, Avrupa'nın bu konudaki direncini kırabilmek ve onları ikna edebilmek için DEAŞ'lıları gündeme getiriyor ancak ben ABD'nin DEAŞ'lıları Avrupa'nın teslim alması konusunda ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Sadece pazarlık amaçlı kullanıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye için en uygun seçeneklerden birinin, YPG/PKK'nın elindeki DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere teslim edilmesi olduğuna vurgu yapan Orhan, "DEAŞ'lıların daha sonra Suriye'de serbest kalma riski var. Böyle bir durumda Türkiye'yi bir geçiş güzergahı olarak kullanabilirler ve bu durum Türkiye açısından bir güvenlik tehdidi olabilir." tespitinde bulundu.

YPG/PKK hapishanelerinde Türk kökenli DEAŞ'lıların da olabileceğinin altını çizen Orhan, "Türkiye bunları teslim almak istemeyecektir. Türkiye'nin bunları doğrudan teslim alması, YPG/PKK ile arasında bir irtibatı gerektiriyor. Türkiye terör örgütü olarak gördüğü YPG'liler ile böyle bir angajmana girmek istemeyecektir. Türk kökenli DEAŞ'lılar konusunda daha dolaylı yöntemler tercih edilebilir." dedi.