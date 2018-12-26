'Meksika'ya duvar yoksa hükümeti açmıyorum'

Euronews'in haberine göre ABD'de yaşanan bütçe tasarısı görüşmelerinde Beyaz Saray ve Kongrenin anlaşmaya varamaması üzerine hükümet kısmen ve geçici olarak kapatılmıştı. Geçtiğimiz cumartesiden beri kapalı olan hükümetin yeniden açılmasına dair henüz somut bir çaba yok.

Başkan Trump hükümetin tekrardan ne zaman açılacağını bilmediğini, ancak Meksika duvarının yapılması yönündeki talebi karşılanana dek kapalı kalacağını söyledi. Trump "Bir duvar, çit ya da nasıl adlandırmak isterlerse, hepsi aynı şey. İnsanların uyuşturucudan ülkeye doğru akmasını engelleyen bir bariyer." dedi. ABD Başkanı "Duvar yoksa o zaman biz de hükümeti açmıyoruz." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri çok hızlı yükselttiği yönündeki söylemini yineledi. Trump dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD ekonomisinin tek sorununun Merkez Bankası Fed olduğunu söylemişti.

