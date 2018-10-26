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Bomba iddia, 800 ABD askeri oraya gidecek

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Jim Mattis'in gelecek günlerde 800 askeri Meksika sınırına konuşlandırma talimatı vereceği öne sürüldü. Pentagon konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Meksika sınırına 800 asker daha konuşlandıracağı ileri sürüldü.

Amerikan medyasının yetkililere dayandırdığı haberlerde, Savunma Bakanı Mattis'in önümüzdeki günlerde 800 askeri Meksika sınırına konuşlandırma talimatı vereceği iddia edildi.

Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, bölgeye sevk edilecek askerlerin Ulusal Muhafız Teşkilatından olmayıp ABD ordusuna bağlı askerlerden oluşacağı belirtildi.

Ayrıca sınıra konuşlandırılacak askerlerin idari işlemler ve kolluk kuvveti görevinden ziyade bölgede kontrol noktalarını koruma ve kolluk kuvvetlerine lojistik destek sağlayacağı kaydedildi.

Bu adımın Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu "göçmen kervanı"na karşı önlem olarak atıldığı ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri'ne atlamıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

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