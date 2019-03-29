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Trump ile Sisi görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

Trump ile Sisi görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile 9 Nisan'da Beyaz Saray'da görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'yi 9 Nisan 2019 tarihinde konuk edecek." ifadesi kullanılırken, Trump ve Sisi'nin ABD ve Mısır arasındaki askeri, ekonomik ve terörle mücadelede iş birliği konularını ele alacakları kaydedildi.

Trump, Eylül 2018'de, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı Lotte New York Palace otelde Sisi ile bir araya gelmişti.

Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Beyaz Saray Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi

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