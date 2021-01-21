HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!

Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!

21.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı!

ABD'nin 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia edildi.

Trump, ABD'nin tarihi devir teslim törenine katılmayan ilk başkan oldu. Trump, Beyaz Saray'a veda ettiği an yaptığı imalı açıklamalarıyla renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini rakibi Joe Biden’a devretti. Son kez Beyaz Saray’ın kapısında görülen Trump, eşi Melania Trump ile ele ele çıkış yaptı. Amerikalılar tarafından merak edilen bir konu da Trump'ın devir teslim töreni sonrası ABD Başkanı Joe Biden'a bıraktığı mektup oldu.

"JOE BİLİYORSUN BEN KAZANDIM"

Amerikan medyası, 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia etti.

TARİHİ DEVİR TESLİM TÖRENİ

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin ederek göreve başladı. Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Bugün Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün" ifadesini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu!70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu!
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

'Türkiye-AB ilişkileri daha iyi durumda'

'Türkiye-AB ilişkileri daha iyi durumda'

İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu

70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu!

Miçotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz

Miçotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz

Hindistan'da aşı üretim tesisinde yangın çıktı!

Hindistan'da aşı üretim tesisinde yangın çıktı!

'Dünyanın En İyi Şehirleri' açıklandı! Listede Türkiye'den de bir şehir var

'Dünyanın En İyi Şehirleri' açıklandı! Listede Türkiye'den de bir şehir var

Yemin törenindeki kıyafetlerle verilen siyasi mesaj neydi?

Yemin törenindeki kıyafetlerle verilen siyasi mesaj neydi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.