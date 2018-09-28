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Trump'ın canavarı ilk kez görüntülendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 07:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak tasarlanan ve 'canavar' olarak adlandırılan araba ilk kez görüntülendi.

Kimyasal saldırılara dahi korumalı olarak hazırlanan, bombanın dahi parçalayamadığı aracın özellikleri de saymakla bitmiyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'tan Birleşmiş Milletler zirvesine 'canavarla' gitti.
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Zırh kaplı Cadillac ilk kez yollarda görüntülendi.
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1.1 milyon dolarlık 'bomba geçirmez' araç ABD basınında 'canavar' olarak tanımlanıyor.
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Canavar'ın fotoğrafını Amerikan Gizli Servis'i twitter hesabından paylaştı.
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Aracın özellikleri ise saymakla bitmiyor.
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Araç biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı tam korumalı.
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İçerisinde oksijen tüpleri ve kan kaybı için yedekler bulunuyor.
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Camların her biri 12 cm kalınlıkta ve kurşun geçirmiyor.
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Her kapının ağırlığı bir Boeing 757 uçağının kapısıyla aynı ağırlıkta.
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Araç ayrıca saldırı moduna da geçebiliyor.
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Aracın ön aksamında pompalı silahlar ve göz yaşartıcı gaz dolu teçhizat bulunuyor.
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Balistik, patlayıcı ve kimyasal saldırılara karşı korumalı.
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Obama'nın Era modelinin yerine başkanlık aracı Trump'a özel olarak üretildi.
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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump araba ABD

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