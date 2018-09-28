Trump'ın canavarı ilk kez görüntülendi!

Kimyasal saldırılara dahi korumalı olarak hazırlanan, bombanın dahi parçalayamadığı aracın özellikleri de saymakla bitmiyor.
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