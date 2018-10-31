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Trump'ın vatandaşlık açıklaması ABD'yi karıştırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 01:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğuştan vatandaşlık uygulamasını kaldıracağı" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, "Açıkçası bunu yapamazsınız. Doğuştan vatandaşlığı bir Başkanlık kararnamesi ile sona erdiremezsiniz." dedi.

Trump'ın vatandaşlık açıklaması ABD'yi karıştırdı!

Temsilciler Meclisi Başkanı ve Wisconsin Senatörü Ryan, Kentucky'de basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD'de doğan çocuklara Amerikan vatandaşlığı verilmesi uygulamasını sona erdireceği şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Ryan, bu yönde hazırlanacak bir Başkanlık kararnamesinin Anayasanın ilgili 14'üncü maddesiyle uyuşmayacağını savundu.

Paul Ryan, Trump'ın Başkanlık kararnamesi ile atmak istediği adımı, "Açıkçası bunu yapamazsınız. Doğuştan vatandaşlığı bir Başkanlık kararnamesi ile sona erdiremezsiniz." sözleriyle eleştirdi.

"BİZLER ANAYASAYA İNANIYORUZ"

Söz konusu Anayasa maddesinin açık olduğunu ve bu konuda bir değişiklik yapılacaksa doğru adresin ABD Kongresi olduğunu vurgulayan Ryan, "(Önceki Başkan Barack) Obama, göçmenlik yasalarını Başkanlık kararnameleriyle değiştirmeye çalıştığında biz bundan hoşlanmamıştık. Muhafazakarlar olarak bizler Anayasaya inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

GRAHAM'DAN TRUMP'A TAM DESTEK

Öte yandan Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ise Donald Trump'ın vatandaşlık çıkışına tam destek verdiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Graham, "Sonunda bir Başkan, bu absürt doğuştan vatandaşlık politikasını sona erdirmeyi istiyor. Her zaman kapsamlı bir göçmenlik reformunu, aynı zamanda doğuştan vatandaşlık uygulamasının sonlandırılmasını destekledim." ifadelerini kullandı.

Graham ayrıca, ABD Senatosunda Trump'ın açıklamasına uygun bir yasa tasarısı sunmaya hazırlandığı mesajını da verdi.

Trump, ABD vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının ülkede dünyaya gelmesi halinde vatandaşlık kazanmalarını engellemeyi planladığını açıklamış ve bunu bir Başkanlık kararnamesi ile yapabileceğini söylemişti.

ABD Anayasası'nın belirlediği bir hak olan doğuştan ABD vatandaşlığının kaldırılmasının, Başkan'ın anayasada tek başına değişiklik yapma yetkisiyle ilgili hukuki bir tartışmaya yol açabileceği ifade ediliyor. (AA)

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ABD Donald Trump vatandaşlık Paul Ryan

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