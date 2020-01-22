HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız

Trump Irak'taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

50?nci Dünya Ekonomik Forumu?na katılmak üzere İsviçre?nin Davos kasabasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüştü.

İsviçre, (DHA)- 50?nci Dünya Ekonomik Forumu?na katılmak üzere İsviçre?nin Davos kasabasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüştü.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile birlikte ortak açıklamalarda bulunan Trump, Birlikte çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Askeri alanda, DEAŞ konusunda birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle arkadaşız. Kendi yönetimim adına konuşursam ilişkimiz gayet iyi dedi. İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani?nin Irak?ın başkenti Bağdat?ta, ABD?nin saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkışına ilişkin açıklama yapan Trump, Irak?taki askerlerimiz konusunda yakın bir karara varacağız ifadelerini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve bir çok konuda ortak hedeflerinin olduğnu söyledi.
Trump, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
22 Ocak Amerikan Basınından Özetler22 Ocak Amerikan Basınından Özetler
Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine ilişkin açıklama!

ABD askerleri çekilecek mi? Trump'tan açıklama!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.