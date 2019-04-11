HABER

Trump Kolombiya ve Orta Amerika ülkelerini hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 08:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Çeteleri kendi ülkelerinde istemedikleri için katilleri bize yolluyorlar. Çünkü ABD halkının aptal olduğunu ve onları kabul edeceğini sanıyorlar" - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque: - "Uyuşturucu üretimi ve ticareti ile mücadelede biz hesabımızı Kolombiya halkına veririz"

ABD Başkanı Donald Trump ülkesine El Salvador, Guatemala, Honduras ve Kolombiya'dan suçluların geldiğini ve Kolombiya'dan yapılan uyuşturucu ticaretinin de yüzde 50 arttığını iddia etti.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Texas'ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Trump, birkaç gün önce aynı konuda hedef aldığı Kolombiya'yı yeniden eleştirdi. Ayrıca bu ülkenin yanı sıra El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan ABD'ye çete üyelerinin geldiğini öne sürdü.

Trump, "Çeteleri kendi ülkelerinde istemedikleri için katilleri bize yolluyorlar. Çünkü ABD halkının aptal olduğunu ve onları kabul edeceğini sanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce yaptığı konuşmada Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi, "İyi birisi ama uyuşturucu ile mücadelede hiçbir şey yapmıyor." sözleri ile hedef alan Trump yine aynı konuyu gündeme getirdi.

Trump, Duque'nin Ağustos'ta göreve başlamasından bu yana uyuşturucu ticaretinin yüzde 50 arttığını savundu.

- Duque, Trump'ı anmadan cevapladı

Kolombiya'nın Cartagena kentinde güvenlik güçleri ile bir araya gelen Duque ise burada yaptığı konuşmada Trump'ın ismini anmasa da aynı konuya değindi.

Duque, "Bu (uyuşturucu üretimi ve ticareti) fenomenle mücadelede biz hesabımızı Kolombiya halkına veririz. Elbette bizimle çalışmak isteyen ülkelerle ortak çalışma yürütürüz." dedi.

Kolombiya'nın üzerine düşeni yaptığını ifade eden Duque, halkı yüksek miktarda uyuşturucu tüketen ülkelerin de bu konuda mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

İktidardaki parti Demokratik Merkez'in lideri ve Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe de Trump'ın suçlamaları karşısında değerlendirmede bulundu. Uribe, ABD'nin uyuşturucu ile mücadelede Kolombiya'dan daha iyi bir müttefik bulamayacağını savundu.

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Bedelli yapacaklar dikkat! DeğişiyorBedelli yapacaklar dikkat! Değişiyor
Göksu Çayına düşen otomobil ve sürücüsü kaybolduGöksu Çayına düşen otomobil ve sürücüsü kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump el salvador Guatemala Honduras kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

Gümüşhane Emniyetinde acı olay!

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bursa'da 6 araç birbirine girdi: 2'si ağır, 8 yaralı

Bursa'da 6 araç birbirine girdi: 2'si ağır, 8 yaralı

Yeni askerlik sisteminin detayları! 2019 tek tip askerlikte son durum Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli yapacaklar dikkat! Değişiyor

Göksu Çayına düşen otomobil ve sürücüsü kayboldu

Göksu Çayına düşen otomobil ve sürücüsü kayboldu

2019 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte ÖSYM sınavın soruları ve cevapları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.