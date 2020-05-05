Trump, koronavirüs salgını sürecinde ilk seyahatini Arizona'ya gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisiyle seyahat eden herkesin son 1 saatte test yaptırdığını ve sonuçlarının negatif olduğunu aktaran Trump, "Gizli Servis de dahil test edilmiş güçlü bir grupla seyahat etmek istedim." dedi.

Trump, Arizona'yı çok sevdiğini vurgulayarak, burada maske üreten bir tesisi de ziyaret edeceği bilgisini verdi.

ABD basınının, "Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle, ülkede günlük ortalama 3 bin ölüm bekleniyor" iddialarına Trump, "Bu, hiçbir önlemin alınmadığı varsayımına dayanan bir tahmin ama biz birçok konuda önlem alıyoruz. Öte yandan ABD'lilerin de işlerine dönmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

"TEMSİLCİLER MECLİSİ, BİR AVUÇ TRUMP NEFRETÇİSİNDEN OLUŞAN BİR TEZGAH"

Trump, Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Anthony Fauci'nin Temsilciler Meclisindeki komitelerde ifade vermeyeceğini belirterek, "Çünkü Temsilciler Meclisi, bir avuç Trump nefretçisinden oluşan bir tezgah. Her komiteye, Trump'tan nefret eden kişileri yerleştirmişler." dedi.