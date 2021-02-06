Trump Senato'da ifade vermeyi reddetti: Azil yargılması nasıl yapılacak?

Donald Trump'ı Senato'da yargılanmaya sevkeden bu süreçte iddia makamı konumundaki Demokratlar eski başkanın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Trump suçlu bulunursa, senatörler eski başkanı ayrıca bir daha kamu görevine gelmekten men de edebilirler.

Bu sürecin sonunda "suçlu" olduğuna hükmedilebilmesi için Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekiyor.

Temsilciler Meclisi'nin ikinci azil sürecinin başlatılması kararını bazı Cumhuriyetçiler de desteklemişti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Trump'ı, seçime hile karıştığı şeklinde sahte iddialarda bulunmak ve 6 Ocak'ta taraftarlarını Kongre'yi basmaya kışkırtmakla suçluyor.

Donald Trump ABD tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başkan oldu.

Donald Trump 6 Ocak günü Kongre'ye yönelik saldırıda oynadığı rol ile ilgili olarak Senato'da yargılanacak. Eski başkanın avukatları, Trump'ın ifade vermeyeceğini söylüyor. Bu süreç nasıl işleyecek ve neler olabilir?

Demokratlar eski başkanın ayrıca ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyor.

Devamla, Trump'ın, artık görevde olmamakla birlikte, ilk gününden son gününe kadar görevde olduğu sırada yaptığı her şeyden sorumlu olduğu ve hesap vermesi gerektiğini vurguluyorlar.

Kanıtların ortada olduğunu söyleyen Demokratlar "Başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik diğer girişimler sonuç vermeyince Başkan Trump, Kongre'ye yönelik bir saldırıyı kışkırttı" diyorlar.

Demokratlar, "öfkeli kalabalığın" Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla "şiddete başvurmaya hazırlandığı" tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalışacaklar.

Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.

Yargı öncesi yaptıkları yazılı bilgilendirme notunda Demokratlar Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığını kaydettiler.

Trump kendisini nasıl savunuyor?

Trump'ın avukatları her şeyden önce eski başkanın artık görevde olmadığını, sade bir vatandaş olduğu için azledilmesinin de mümkün olmadığını, bu nedenle hakkında Senato'da yargılama yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyleyecek ve davanın reddini isteyecekler.

Avukatların ikinci savunma hattı yaptıkları ön açıklamaya göre, eski başkanın yaptığı açıklamaların, taraftarlarını Kongre baskınına kışkırtmadığı yönünde olacak.

Trump şu ana kadar yaptığı açıklamalarda kışkırtıcı konuşmalar yaptığını reddetmiş ve söylediklerinin "gayet yerinde" olduğunu savunmuştu.

Anayasa ne diyor?

Görevden ayrılmış bir başkan hakkında azil süreci işletilmesinin ABD tarihinde bir örneği olmadığı gibi Anayasa'da da bu konuda açık bir hüküm yok.

Başkan Richard Nixon hakkında başlatılan azil süreci 1974 yılında görevi bıraktığında son bulmuştu.

Dolayısıyla Trump azil yargılamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir.

Ama daha önce Başkan olmasa da bazı hükümet görevlileri hakkında görevden ayrıldıktan sonra azil süreci işletilmişti.