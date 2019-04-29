Trump, Suudi Kralı’ndan nasıl 500 milyon dolar aldığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’i arayarak nasıl 500 milyon dolar aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay şehrinde gerçekleştirdiği “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (MAGA) mitinginde ABD’nin askeri desteği için krallıktan daha fazla para almak için kullandığı bir müzakere taktiğini açıkladı. Riyad’ın ABD şirketlerinden yaptığı büyük alımlardan söz eden Trump, "Suudi Arabistan çok alım yapıyor, onları kaybetmek istemem" diyerek Suudi monarşisine verdiği desteği tekrarladı.

Trump, Green Bay’deki destekçileriyle yaptığı miting sırasında Riyad’ın ABD şirketlerinden yaptığı alımlar sebebiyle Suudi hükumetinin kararlı bir destekçisi olarak kalacaklarını belirtti. Kalabalığa seslenen Trump, "Nakitten başka bir şeyleri yok değil mi? Bizden çok fazla şey satın aldılar, 450 milyar dolarlık satın alma yaptılar. Suudi Arabistan’la bağları kesmek isteyen insanlar vardı. Ancak, onları kaybetmek istemiyorum" dedi.

Bir telefonla 500 milyon dolar

Trump daha sonra Suudi Kralı Selman ile bir süre önce yaptığı telefon görüşmesini anlatarak, Suudi Kral’dan nasıl 500 milyon dolar aldığını açıkladı. Trump, "Bir ülkeyi savunmak için biz her yıl 4.5 milyar dolar kaybediyoruz ve onlar zenginler. Onları aradım ve dinleyin bu iyi değil dedim. Şoka girdiler, çünkü 25 sene boyunca böyle bir telefon almamışlardı. Dedim ki biz her yıl 4.5 milyar dolar para kaybediyoruz, buna daha fazla devam edemeyiz. Bu çılgınca. Kral Selman çok üzüldü ve sinirlenerek, ‘Bu haksızlık’ dedi. Ben de bunun haksızlık olmadığını söyleyince 500 milyon dolar daha fazla para ödeyeceklerini söyledi. Ben daha fazla istediğimizi söyleyince tartıştık. Ancak bize bir telefonla 500 milyon dolar fazla para ödediler, sadece bir telefonla bunu sağladık" dedi.

Trump, Kral Selman’ın kendisini neden aradığını sorduğunu çünkü daha önce kimsenin böyle bir arama yapmamış olduğunu söyleyerek, “Çünkü onlar (önceki ABD liderleri) aptaldı" cevabını verdiğini ifade etti. Ancak Trump’ın konuşmasında Kral Selman’dan aldığı 500 milyon doların hangi kalemden nasıl tahsil edildiği anlaşılamadı.

