Trump'tan canlı yayında flaş açıklamalar: Bırakalım Suriye ve Türkiye kendileri savaşsın

Trump, Fox televizyonunun Pensilvanya'dan yaptığı canlı yayında seçmenleri ile bir araya gelerek hem Fox News muhabirlerinin hem de seçmenlerinin sorularını yanıtladı.

ABD'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, bu konuda iyi bir iş çıkardıklarını ve herkesin sakin olması gerektiğini vurguladı.

Siyasetçilerin insanlarla tokalaşmak zorunda kalmasından yakınan Trump, "İnsanları el sıkışmamaya ikna etmek için bir zaman olsaydı o şimdi olurdu." ifadesini kullandı.

Trump, Demokrat başkan aday adaylarından Elizabeth Warren'ın da 14 eyalette ön seçimin yapıldığı "Süper Salı"dan sonra istifa etmesinin, Warren'a yakın görüşlere sahip olan Bernie Sanders'a zarar verdiğini belirtti.

Trump, "Warren gerçek bir progresif olsaydı, belki de öyledir, bu yarışı Süper Salı'dan önce bırakırdı. Böylece Sanders birçok eyalette avantaj sağlardı. Warren, Sanders'ın iyiliği için hiçbir şey yapmadı. Bu gerçek bir arkadaşlık değil." dedi.