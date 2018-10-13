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Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2018 21:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili araştırmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Konuştuğumuz kişi bir gazeteciydi. Eğer durum anlatıldığı gibiyse bu gerçekten çok berbat ve kötü bir durum. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun ağır cezası olacak" dedi. Trump, Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin, "Eğer durum böyleyse bu bizi çok kızdırır" diye konuştu.

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

ABD Başkanı Trump, Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın akıbetini henüz tam olarak bilemediklerini ve Suudi tarafıyla yaptıkları görüşmelerde iddiaların reddedildiğini aktaran Trump, Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin, "Eğer durum böyleyse bu bizi çok kızdırır. Yakın bir gelecekte elimizde bir yanıt olacaktır." diye konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN'LA ASKERİ ANLAŞMALAR DEVAM ETMELİ'

Kaşıkçı hakkındaki mevcut iddiaların doğru olması durumunda kendi yönetiminin ne tür yaptırımlar getireceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, Riyad ile yaptıkları askeri anlaşmaların devam etmesini istediğini bir kez daha vurguladı. "Bu siparişleri almak isteyenler var. Rusya var, Çin var, biz varız" diyen Trump, Suudi yönetimiyle yaptıkları 110 milyar dolarlık silah satım anlaşmasının devam etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

'SONUNA KADAR GİDECEĞİZ VE CEZASI AĞIR OLACAK'

Trump, iddiaların doğru olması halinde Suudi Arabistan'ı cezalandırmanın başka yollarının da olduğuna işaret ederek, "Konuştuğumuz kişi bir gazeteciydi. Eğer durum anlatıldığı gibiyse bu gerçekten çok berbat ve kötü bir durum. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun cezası ağır olacak" dedi.

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Trump Cemal Kaşıkçı Donald Trump abd başkanı donald trump

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