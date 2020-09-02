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Trump'tan gösterilerle ilgili dikkat çeken niteleme: Bunlar iç terör eylemleri

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 23:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son dönemde şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler hakkında, "Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri." nitelemesinde bulundu.

Trump'tan gösterilerle ilgili dikkat çeken niteleme: Bunlar iç terör eylemleri

Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'nin polis tarafından 7 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından bugün kente gitti.

Ziyareti esnasında kentteki güvenlik güçleri ve yerel yöneticilerle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Trump, ülkede son dönemde yaşanan "ırkçılık ve polis karşıtı" gösterileri değerlendirdi.

Trump, göstericilerin iş yerlerine zarar verdiğini, federal binaları yakmaya çalıştığını ve mağazaları yağmaladığını anımsatan Trump, "Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri." nitelemesinde bulundu.

Yönetiminin kentlerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını vurgulayan Trump, kendilerinden talep edilmesi durumunda Ulusal Muhafızları diğer kentlere gönderebileceklerinin altını çizdi.

"TEHLİKELİ BİR HALE GELEN POLİS KARŞITI SÖYLEMLERİ KINAMALIYIZ"

Trump, polis karşıtı söylemleri de eleştirerek, "Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız, bu her geçen gün artıyor." dedi.

Blake'in vurulmasına ilişkin ise Trump, "Bu süreçten geçen tüm aileler için çok üzgün hissediyorum. Olay araştırılıyor, karışık bir durum." diye konuştu.

Gösteriler esnasında hasar gören iş yerlerinin inşası için de halkın yanında olacaklarını vurgulayan Trump, "Kenosha'daki güvenlik güçlerine 1 milyon dolar vereceğiz. Gösterilerde hasar alan küçük işletmelere destek için yaklaşık 4 milyon dolar ayıracağız ve Wisconsin'de kamu güvenliğinin sağlanması için 42 milyon dolar destek vereceğiz." dedi.

ABD'DE SİYAHİLERE YÖNELİK POLİS ŞİDDETİ HALKI SOKAKLARA DÖKTÜ

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

Diğer yandan Blake'nin ailesinin, bugün kenti ziyaret etmesi beklenen Trump ile görüşmeyi kabul etmediği, bu sebeple Trump'ın aileyle görüşmeyeceği haberi medyaya yansımıştı.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı. (AA)

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