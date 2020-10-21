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Trump’tan röportajda şoke eden hareket! Maskeyi bahane edip yayını terk etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlere sayılı günler kala gerginliği artıyor. Trump, CBS kanalındaki bir röportajı sunucunun maske takmadığını iddia ederek terk etti.

Trump’tan röportajda şoke eden hareket! Maskeyi bahane edip yayını terk etti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala yarış giderek daha da kızışıyor. Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde kaldığı gösterilen Donald Trump, seçimlerle ilgili tartışma yaratan hareketlerine bir yenisini ekledi.

CBS kanalında yer alan ’60 Dakika’ programına katılan Trump, tek başına verdiği röportajı yarıda keserek yayını terk etti. Mike Pence ile birlikte de görüntü vermesi beklenen Trump, bir daha geri dönmedi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen röportajda sunucu Lesley Stahl’la 45 dakika karşılıklı oturan Başkan Trump, ‘yeterince malzeme aldınız’ dedikten sonra ortamdan ayrıldı.

‘DAHASI DA GELECEK’

Trump, programdan ayrılış gerekçesini ise kısa süre sonra Twitter’dan açıkladı. Sunucu ve ekibinin kendisi yayını terk ettikten sonraki görüntüsünü paylaşan Trump, “Lesley Stahl, Beyaz Saray’da benimle röportaj yaparken maske takmıyordu. Dahası da gelecek” ifadelerini kullandı.

CNN International’ın haberine göre Stahl’ın Beyaz Saray’a maskesiyle geldiği, kameralar kayda başlayana kadar da takmaya devam ettiği belirtildi. Corona virüsüne yakalanana kadar maske dahil olmak üzere pek çok kuralı umursamayan Trump’ın bu hareketi ABD basını tarafından ‘ironik’ bulundu.

GERİDE OLMANIN GERGİNLİĞİ

Seçim kampanyasındaki son viraja giren Trump’ın anketlerde geride gösterilmesinin gerginliğini yaşadığı ve programdaki hareketinin de bunun dışavurumu olduğu öne sürüldü. ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence dört yıl önce de aynı formata katılmış ve sorulara birlikte yanıt vermişti. Trump, Biden, Pence ve Harris’in röportajlarının pazar günü yayınlanması bekleniyor.

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