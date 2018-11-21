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Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

Tüm dünyada Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki yağarken ABD Başkan Donald Trump'tan Suudi Arabistan'a petrol fiyatları nedeniyle teşekkür geldi. Trump, "Teşekkürler Suudi Arabistan, ancak fiyatlar daha aşağı gitmeli" dedi.

Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür!

Tüm dünyada Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki yağarken ABD Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’la ilişkilerini sürdüreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, bugün de Suudi Arabistan’a teşekkür etti. Trump twitterdan yaptığı açıklamada, “Petrol fiyatları düşüyor. Bu harika. Sanki Amerika ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi. Keyfini çıkarın. Ücretler 82 dolardan 54 dolara düştü. Suudi Arabistan’a teşekkürler. (Fiyatları) Daha da düşürelim” ifadelerini kullandı.

Trump dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini belirten Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da farklı sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD Suudi Arabistan teşekkür

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam tüm dünyaya tur bindiriyor, ister sev ister sevme
Arapların düştüğü kötü durumdan faydalanıp petrolü ucuza alıyor fırsatçı adam
Amerika da Suudi lobisi çok kuvvetli zaten
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