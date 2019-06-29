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Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Japonya’nın Osaka şehrinde yapılan G20 toplantısından sonra yaptığı basın toplantısında Türkiye ilgili soruya verdiği cevapta Türkiye’ye karşı adil olmak gerektiğini söyledi.Donald Trump, Türkiye’nin Obama yönetimi sırasında ABD’den patriot füzeleri almak isteğini ancak Türkiye’ye Patriot füzelerinin satılmasına izin verilmediğini hatırlatarak Türkiye’nin de Rusya’dan S-400 füzeleri aldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Japonya’nın Osaka şehrinde yapılan G20 toplantısından sonra yaptığı basın toplantısında Türkiye ilgili soruya verdiği cevapta Türkiye’ye karşı adil olmak gerektiğini söyledi.
Donald Trump, Türkiye’nin Obama yönetimi sırasında ABD’den patriot füzeleri almak isteğini ancak Türkiye’ye Patriot füzelerinin satılmasına izin verilmediğini hatırlatarak Türkiye’nin de Rusya’dan S-400 füzeleri aldığını söyledi. Türkiye’ye karşı adil olmak gerektiğini belirten Trump, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini almasından sonra ABD’nin şimdi sana Patriot füzeleri satalım, sen bu anlaşmadan vaz geç diyor. Türkiye S-400 füze sistemini almış parasını ödemiş. S-400 füzeleri almadan önce F-35 savaş uçakları için katılımda bulunmuş ve 100 savaş uçağı almak için önemli bir meblağ yapmış” dedi.
Erdoğan’ın sert bir adam olduğunu da söyleyen Trump “Ancak kendisiyle anlaşıyorum. Bu konu biraz karışık. F-35 savaş uçakları ile S-400 füzelerinin uyuşmayacağı, S-400 füze sisteminin F-35 savaş uçakları ile ilgili bilgilerin Rusya’ya aktaracağı söyleniyor. Türkiye S-400 füze sistemini almadan önce F-35 projesine dahil olmuş” dedi.
Donald Trump, “Bana ‘Sen Türkiye yanlısın. Türkiye’yi seviyorsun’ diyorlar. Evet Erdoğan sert adam ancak onunla anlaşıyorum. Erdoğan’a Obama’ya vermediği Rahip Bronsan’ı verdi. Türkiye DAEŞ’a kaşı büyük mücadele verdi. Suriye Sınırında 55 bin asker bulundurmak zorunda. Güçlü bir ordusu var. Ve NATO üyesi” dedi.

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