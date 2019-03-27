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Trump Uzay Kuvvetleri Komutanı adayını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 00:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı Komutanı Orgeneral John W. Raymond'ı yeni kurulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığına aday gösterdi - Raymond Senato'dan onaylanırsa Uzay Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı görevini de sürdürecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı Komutanı Orgeneral John W. Raymond'ı yeni kurulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığına aday gösterdi.

Trump, aralıkta muharip komutanlık olarak kurulmasına ilişkin talimatname yayımladığı Uzay Kuvvetleri Komutanlığı için belirlediği komutanın adaylığını Senato'ya bildirdi.

Konuyla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Onaylanırsa Raymond, yakında kurulacak ve uzaydaki müşterek askeri operasyonlar ile global güçlerin savaşa hazırlığına odaklanacak olan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını yönetecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Raymond'un Senato'dan onaylanması durumunda Uzay Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.

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ABD Pentagon Trump Uzay Kuvvetleri Komutanlığı

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