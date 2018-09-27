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Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geldi. Görüşme sırasında çekilen bir fotoğraf ise gündem yarattı. Çünkü Trump ve Poroşenko görüşme sırasında aynı takım elbise ve aynı kravatla pişti oldu.

Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu

New York'ta gerçekleştirilen BM 73. Genel Kurulu çerçevesinde Poroşenko ve Trump, bir araya geldi. Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, Twitter'dan görüşme ile ilgili bir fotoğraf yayınladı.

First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti.

porosenko-trump

Tsegolko, bu görüntünün ‘stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü. Ancak bu açıklama sosyal medya kullanıcılarını bu duruma ikna etmeye yetmedi. Poroşenko ve Trump, kullanıcıların alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar da fotoğrafın photoshop'la elde edildiğini ve aslında Trump'ın daha önceki bir görüşmesine ait olduğunu belirtti.

Poroşenko'nun Trump'tan daha kısa olduğunu bilenler de onun daha uzun görünmek için bir adım önde durduğunu yazdı. (Sputnik)

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Donald Trump Pyotr Poroşenko BM fotoğraf Takım Elbise kravat poroşenko trump pişti

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