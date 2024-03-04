Trump yine gafıyla gündem oldu! Biden'ı o isimle karıştırdı...

Trump son dönemde gaflarıyla tüm dünyanın dilinde. Öte yandan mevcut başkan Joe Biden'ın da gittiği törenlerdeki ilginç hareketleri son derece dikkat çekiyor. Bu ilginç hareket ve gaf silsilesinin yenisi ise Donald Trump'tan geldi.
Trump, Virginia eyaletindeki bir seçim mitinginde Joe Biden ile eski ABD başkanı Barack Obama'yı karıştırdı.
Tüm dünyada gündem olan o anlarda Trump şu ifadeleri kullandı:
"Putin'in Obama'ya o kadar az saygısı var ki, nükleer kelimesini ortalıkta dolaştırmaya başlıyor. Yanlış duymadınız. Nükleer. Bugün hiç çekinmeden nükleer silahlardan bahsetmeye başlıyor”
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri yardıma sıcak baktığı yönündeki açıklamaları üzerine NATO ve Batı ülkelerini çok sert bir dille uyarmıştı.
Putin, nükleer silah kullanma noktasında da geri adım atmayacağını ifade etmişti.