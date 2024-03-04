Trump yine gafıyla gündem oldu! Biden'ı o isimle karıştırdı...

Trump son dönemde gaflarıyla tüm dünyanın dilinde. Öte yandan mevcut başkan Joe Biden'ın da gittiği törenlerdeki ilginç hareketleri son derece dikkat çekiyor. Bu ilginç hareket ve gaf silsilesinin yenisi ise Donald Trump'tan geldi.

"PUTİN'İN OBAMAYA O KADAR AZ SAYGISI VAR Kİ..."

Trump, Virginia eyaletindeki bir seçim mitinginde Joe Biden ile eski ABD başkanı Barack Obama'yı karıştırdı.

Tüm dünyada gündem olan o anlarda Trump şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in Obama'ya o kadar az saygısı var ki, nükleer kelimesini ortalıkta dolaştırmaya başlıyor. Yanlış duymadınız. Nükleer. Bugün hiç çekinmeden nükleer silahlardan bahsetmeye başlıyor”

PUTİN NATO VE BATI ÜLKELERİNİ NÜKLEER SİLAH KULLANMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri yardıma sıcak baktığı yönündeki açıklamaları üzerine NATO ve Batı ülkelerini çok sert bir dille uyarmıştı.

Putin, nükleer silah kullanma noktasında da geri adım atmayacağını ifade etmişti.







