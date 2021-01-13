HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın azil süreci: Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azledilmesine destek vereceklerini açıkladı

Trump'ın azil süreci: Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azledilmesine destek vereceklerini açıkladı

13.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump'ın azil süreci: Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azledilmesine destek vereceklerini açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi oylanacak. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi oylanacak. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Son olarak Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, azil sürecine destek vereceğini söyledi.

Liz Cheney, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı.

Cheney, Trump'ı sert bir dille eleştirdi, "Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti" dedi.

John Katko ve Adam Kinzinger, azil sürecine destek vereceklerini açıklayan Temsilciler Meclisi'nin diğer Cumhuriyetçi üyeleri.

ABD Kongresi'ne saldıranlar

Demokratlar neden Trump'ın azlini istiyor?

Demokratlar, Trump'ı, geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini "ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle" suçluyor.

Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıda ayrıca "ağır ve vahim suç işlediği", "kötü davranışta bulunduğu" gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor.

Trump ise Kongre'ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim" demişti.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlarda.

Meclis, Aralık 2019'da Trump'ı, Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azletmişti.

Ancak Senato'da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçilerdeydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti.

ABD'de daha önce Temsilciler Meclisi hiçbir başkan hakkında iki kez görevden azledilmesi kararı almamıştı.

Meclis'in Trump'ı azletmesi halinde, Senato'da suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi demek.

ABD Anayasası'nı okuyan bir Kongre üyesi

New York Times: 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazır

New York Times gazetesi, 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazırlandığını ancak yargı sürecinin ne zaman başlayacağının netleşmediğini yazdı.

Senato yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.

ABD Anayasası'nın 25'inci maddesi, Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine kabinenin çoğunluğunun kararıyla başkanın görev ve yetkilerinin geçici olarak yardımcısına devredilmesini öngörülüyor.

Mike Pence ve Donald Trump

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Demokratların bu yöndeki talebini reddetmişti.

Twitter ve Facebook'un ardından YouTube da Trump'ın kanalını şiddeti teşvik ettiği için askıya almış, FBI da Kongre'ye düzenlenen saldırıda kimlik tespiti yapılan 170 kişiden 70'ine suçlama yöneltmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı!Kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı!
Kadir gecesinin anlamı, önemi ve faziletiKadir gecesinin anlamı, önemi ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı

Kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı!

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Beyaz Saray'da Trump ailesi sonrası 286 bin dolar fatura

Beyaz Saray'da Trump ailesi sonrası 286 bin dolar fatura

'Dünyanın en akıllı maskesi' tanıtıldı!

'Dünyanın en akıllı maskesi' tanıtıldı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı

Moskova'da tartışmalara neden olan 'Stalin Döner' kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.