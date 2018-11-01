Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayının Heather Nauert olduğu iddiası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nikki Haley'nin istifa kararının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi adayının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert olduğu iddia edildi.
CNN televizyonu, Trump'ın danışmanları ile BM Daimi Temsilciği görevine getirmeyi düşündüğü ismin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert olduğu bilgisini paylaştığını ve bu hafta Nauert'e görev teklifinde bulunacağını iddia etti.
Nauert, aday gösterilip ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.
Trump'ın, BM Daimi Temsilciliği görevine ABD'nin Almanya Büyükelçisi Ric Grennell, Paris Büyükelçisi Jamie McCourt ve Kanada Büyükelçisi Kelly Craft'ı da aday göstermeyi düşündüğü haberleri Amerikan medyasında yer almıştı.
Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan ve Hindistan kökenli göçmen bir aileden gelen Nikki Haley, BM Daimi Temsilciliği görevinden sürpriz bir şekilde istifa edeceğini açıklamıştı.
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