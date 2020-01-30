Trump'ın sözde barış planı Moritanya'da protesto edildi

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta onlarca kişi ABD'nin sözde barış planını protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan Moritanyalılar, "Yüzyılın anlaşması" olarak adlandırılan sözde barış anlaşmasını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, bu eylemin düzenleyecekleri diğer gösterilerin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, hükümette yer alan Birlik ve Değişim Partisi de yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumu sözde barış planına karşı durmaya çağırdı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

