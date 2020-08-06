Trump'tan Beyrut'taki patlamaya ilişkin, "Bazıları saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor" açıklaması

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün Beyrut'taki patlama hakkında yaptığı "bu korkunç bir saldırı" yorumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Patlamanın "korkunç" olduğunu vurgulayan Trump, "(Lübnanlılar) Bunun daha ne olduğunu bilmiyorlar, kimse bilmiyor. Şu anda incelemler sürüyor. Olayda bazı bomba parçaları şeyler etrafa saçılmış, bu belki bir kazaydı belki de bir saldırıydı. Şu anda kimsenin bir şey söyleyebileceğini sanmam. Konuya bakıyoruz. Bazıları bunun saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor." dedi.

Trump, patlama nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de ağır yaralandığını vurgulayarak, "Lübnan'ın yanında duruyoruz. Biliyorsunuz bu ülke ile çok iyi ilişkimiz var. Ancak, Lübnan, birçok kargaşanın, birçok sorunun etkisi altında." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, PATLAMAYI "KORKUNÇ SALDIRI" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk olarak Lübnan'daki patlamaya değinerek, "ABD olarak Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini kullanmıştı.