Trump'tan Bloomberg'in adaylığı yorumu: "Minik Michael başarısız olacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri için adaylığı düşündüğü belirtilen Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg hakkında, "Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz." yorumunda bulundu.

Trump, Georgia eyaletinde katılacağı bir etkinlik için yola çıkmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in 2020 seçimlerinde başkanlık yarışına gireceği söylentilerine değinen Trump, "Bloomberg'i uzun zamandır tanıyorum. Trump hakkında birçok şey söyledi. Ama onu tanıyorum, hiçbir şey olamadı. Seçimlerde iyi şeyler yapamayacaktır ama Joe Biden'a zarar vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Bloomberg'in seçime girmesinden memnuniyet duyacağını kaydederek, "Michael'in başarılı olma sihri yok. (Seçimler için) Çok para harcayacak." görüşünü paylaştı.

Bloomberg'in üstesinden gelmesi gereken birçok kişisel sorunu olduğunu belirten Trump, "Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz." ifadelerini kullandı.