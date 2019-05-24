Trump'tan Hindistan'da seçimi kazanan Modi'ye tebrik

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, seçim zaferinden ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tebrik etti.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden, Hindistan'da yapılan Başbakanlık seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında tekrar Başbakan seçilen Modi'yi tebrik eden Trump, "ABD-Hindistan ortaklığı için Başbakan Modi yönetiminde mükemmel şeyler olacak. Önemli çalışmalarımızı birlikte sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Hindistan'daki seçimde kazandıkları zafer için Modi ve Hindistan Halk Partisi'ni (BJP), ayrıca bu tarihi sonuçlar için oy sandığına giden tüm Hintlileri tebrik ediyorum. Hindistan’daki seçim dünyanın en büyük demokrasi tatbikatı olarak dünya çapında bir ilham kaynağı."

Hindistan'da tekrar Başbakanlık koltuğuna oturan Modi'nin BJP partisi, ülkede 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinin galibi oldu.

Hindistan Seçim Komisyonundan gelen ilk verilere göre, BJP, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299'unu kazanmış, tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşmış görünüyor.

