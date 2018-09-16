WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını "cadı avına" benzeterek, "Bu, ülke için tamamen haksız ve kötü olduğu gibi hukuka da aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter hesabından, seçim zamanında kendi ekibinden bazı yetkililerin Rusya ile görüşmeler yaptığı iddiası kapsamında Mueller'in yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, "Robert Mueller'in kanunsuz cadı avı, bir suç bulmak için devam ediyor. (Hillary) Clinton'ın seçim kampanyası haricinde Rusya ile hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı; bu yüzden 17 öfkeli Demokrat (Senatör) bulabilecekleri her şeye bakıyorlar. Bu, ülke için tamamen haksız ve kötü olduğu gibi hukuka da aykırı." ifadelerini kullandı.

- Soruşturmaya Fox News referansı

Trump, bu ifadelerinin hemen ardından kendi yönetimine yakınlığıyla bilinen haber kanalı Fox News'e yönelik de "Az önce Fox News'te Maria Bartimo ile Pazar Sabahı Özel programını izledim. Rusya aldatmacasını ve devlet yolsuzluğunu anlamak isteyenler için kesinlikle izlenmesi gereken bir program. Bu akşam Foxİş'te tekrar yayınlanacak. İzlenmeli." mesajını paylaştı.