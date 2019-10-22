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Trump'tan Trudeau'ya seçim tebriği

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Kanada seçimleri) Justin Trudeau'yu büyük bir mücadele ile elde ettiği muhteşem zaferinden dolayı kutluyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki seçimlerde ikinci dönemi garantileyen Başbakan Justin Trudeau'yu tebrik etti.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trudeau'yu büyük bir mücadele ile elde ettiği muhteşem zaferinden dolayı kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Trudeau'nun, Kanada için iyi hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Trump, "Ülkelerimiz için daha da iyiye gitme yolunda seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kanada'da dün yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Justin Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti 156 milletvekili ile birinci olurken, Muhafazakar Parti 122, Qyebec Bloğu 32 milletvekili çıkarmıştı.

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ABD justin trudeau Kanada seçim Trump

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